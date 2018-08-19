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Влад Соколовский проводит время со своей дочерью Мией

Влад Соколовский впервые опубликовал в Instagram видео, восхитившее его поклонников. Певец показал, как он проводит время со своей дочерью Мией, несмотря на скандальную ситуацию, связанную с разводом.

Влад Соколовский проводит время со своей дочерью Мией

Вот уже несколько дней пользователи Сети обсуждают скандальный развод Риты Дакоты и Влада Соколовского. Неделю назад стало известно, что исполнитель неоднократно изменял своей супруге. Сейчас певица регулярно публикует в социальной сети посты, где честно рассказывает о своем подавленном состоянии и о том, как она будет жить дальше. Пользователи Сети с нетерпением ждали, что и Влад Соколовский объяснится со своими поклонниками, но исполнитель продолжал хранить молчание. Несколько часов назад певец опубликовал видео с дочерью Мией, прокомментировав его просто написав: «Вот, что самое важное».

Влад Соколовский проводит время со своей дочерью Мией

К слову, просматривая ролик Влада Соколовского с дочкой многие фанаты заметили, что исполнитель больше не носит обручальное кольцо. По всей видимости, звездные супруги не планируют мириться.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:00
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