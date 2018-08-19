Влад Соколовский проводит время со своей дочерью Мией

Публикация от Влад Соколовский (@vs20) 17 Авг 2018 в 9:44 PDT

Вот уже несколько дней пользователи Сети обсуждают скандальный развод Риты Дакоты и Влада Соколовского. Неделю назад стало известно, что исполнитель неоднократно изменял своей супруге. Сейчас певица регулярно публикует в социальной сети посты, где честно рассказывает о своем подавленном состоянии и о том, как она будет жить дальше. Пользователи Сети с нетерпением ждали, что и Влад Соколовский объяснится со своими поклонниками, но исполнитель продолжал хранить молчание. Несколько часов назад певец опубликовал видео с дочерью Мией, прокомментировав его просто написав: «Вот, что самое важное».К слову, просматривая ролик Влада Соколовского с дочкой многие фанаты заметили, что исполнитель больше не носит обручальное кольцо. По всей видимости, звездные супруги не планируют мириться.