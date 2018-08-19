Туристы в Крыму запечатлели на камеру призрачную фигуру обезьяны-воина
Пользователи сетей увидели выложили снимок гробницы, сделанный туристами в Крыму на Караимском древнем кладбище. Они случайно запечатлели на камеру призрачную фигуру обезьяны-воина, испугавшую свидетелей события своей мордой в тумане.
Этническая группа караимов появилась на полуострове в древности, а сейчас фанаты фэнтези считают, что перед такими событиями случиться немало «чертовщины». Люди могли обучать обезьян искусству войны, после чего животные решили завоевать древнюю столицу Крыма, находясь на службе у врагов.
Скептики рекомендуют таким лицам не воспринимать фантастический фильм «Планета обезьян», как документальный источник. Вот только пользователи после просмотра сюжета были не согласны с такими выводами, учитывая последние открытия ученых. С рождения обезьянам свойственно «сложное поведение», которое пока не возможно расшифровать до конца, так что эти создания могут преподнести много сюрпризов экспертам в будущем.
Этническая группа караимов появилась на полуострове в древности, а сейчас фанаты фэнтези считают, что перед такими событиями случиться немало «чертовщины». Люди могли обучать обезьян искусству войны, после чего животные решили завоевать древнюю столицу Крыма, находясь на службе у врагов.
Скептики рекомендуют таким лицам не воспринимать фантастический фильм «Планета обезьян», как документальный источник. Вот только пользователи после просмотра сюжета были не согласны с такими выводами, учитывая последние открытия ученых. С рождения обезьянам свойственно «сложное поведение», которое пока не возможно расшифровать до конца, так что эти создания могут преподнести много сюрпризов экспертам в будущем.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:10