Отец Меган Маркл сравнил королевскую семью с сектой
Меган Маркл в очередной раз стала жертвой скандала по вине ее родственников. В своем интервью для американского издания Томас Маркл сравнил королевскую семью с сектой.
Родственники герцогини Сассекской не хотят мириться с образом жизни дочери и ее королевским статусом. Отец Меган Маркл, обвиняет королевскую семью в закрытом образе жизни и сравнивает их с религиозными фанатиками, после чего упоминает о персонажах кинофильма «Степфордские жены». По его мнению, население Великобритании уже утратило свое доверие к королевской династии и скоро отвернется совсем.
Несмотря на многочисленные высказывания в адрес семьи Меган Маркл, Томас Маркл утверждает, что переживает о последствиях. Он может лишиться расположения наследницы из-за нового предательства.
Родственники герцогини Сассекской не хотят мириться с образом жизни дочери и ее королевским статусом. Отец Меган Маркл, обвиняет королевскую семью в закрытом образе жизни и сравнивает их с религиозными фанатиками, после чего упоминает о персонажах кинофильма «Степфордские жены». По его мнению, население Великобритании уже утратило свое доверие к королевской династии и скоро отвернется совсем.
Несмотря на многочисленные высказывания в адрес семьи Меган Маркл, Томас Маркл утверждает, что переживает о последствиях. Он может лишиться расположения наследницы из-за нового предательства.
Общество
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:55