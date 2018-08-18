Отец Меган Маркл сравнил королевскую семью с сектой

Родственники герцогини Сассекской не хотят мириться с образом жизни дочери и ее королевским статусом. Отец Меган Маркл, обвиняет королевскую семью в закрытом образе жизни и сравнивает их с религиозными фанатиками, после чего упоминает о персонажах кинофильма «Степфордские жены». По его мнению, население Великобритании уже утратило свое доверие к королевской династии и скоро отвернется совсем.Несмотря на многочисленные высказывания в адрес семьи Меган Маркл, Томас Маркл утверждает, что переживает о последствиях. Он может лишиться расположения наследницы из-за нового предательства.