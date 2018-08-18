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Отец Меган Маркл сравнил королевскую семью с сектой

Меган Маркл в очередной раз стала жертвой скандала по вине ее родственников. В своем интервью для американского издания Томас Маркл сравнил королевскую семью с сектой.

Отец Меган Маркл сравнил королевскую семью с сектой


Родственники герцогини Сассекской не хотят мириться с образом жизни дочери и ее королевским статусом. Отец Меган Маркл, обвиняет королевскую семью в закрытом образе жизни и сравнивает их с религиозными фанатиками, после чего упоминает о персонажах кинофильма «Степфордские жены». По его мнению, население Великобритании уже утратило свое доверие к королевской династии и скоро отвернется совсем.

Несмотря на многочисленные высказывания в адрес семьи Меган Маркл, Томас Маркл утверждает, что переживает о последствиях. Он может лишиться расположения наследницы из-за нового предательства.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:55
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