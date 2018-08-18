Дарья и Сергей Пынзарь опровергли слухи о своем разводе

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 15 Авг 2018 в 5:30 PDT

Все дело в том, что прошлой весной супруги переехали жить в Турцию, где местное агентство по недвижимости предоставила им жилье взамен на постоянную рекламу и привлечение клиентуры. С тех пор Артем и маленький Давид начали ходить в русскоязычный детский садик, а также заниматься с репетиторами по английскому языку.Сейчас девушка признается, что ей настолько нравится жить в Аланье, что возвращаться в Москву она не намерена. Однако пользователи Сети опасаются, что это может негативно отразиться на ее отношениях с Сергеем.Молодой человек живет в столице, поскольку не может оставить свой строительный бизнес и навещает семью лишь изредка. И поклонники считают, что это рано или поздно приведет к разводу, так как жизнь на расстоянии выдерживают далеко не все пары.Исходя из этого, многие советуют Даше отказаться от жизни в Турции и вернуться в Россию, но та абсолютно уверена в том, что у них с Сергеем все будет хорошо. Более того, дабы успокоить своих фанатов, Пынзари опубликовали в своих микроблогах посты, которые посвятили друг другу, признавшись в бесконечной любви.И хотя это немного успокоило пользователей Сети, однако они все равно продолжают переживать за супругов, живущих больше полугода на две страны.