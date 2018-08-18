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Дарья и Сергей Пынзарь опровергли слухи о своем разводе

После того, как зрители телепроекта узнали о разводе Таты и Валеры Блюменкранц, которые считались одними из тех выпускников «Дома-2», кому удалось найти любовь в периметре и создать крепкую семью, многие стали беспокоиться о семье Дарьи и Сергея Пынзарь.

Все дело в том, что прошлой весной супруги переехали жить в Турцию, где местное агентство по недвижимости предоставила им жилье взамен на постоянную рекламу и привлечение клиентуры. С тех пор Артем и маленький Давид начали ходить в русскоязычный детский садик, а также заниматься с репетиторами по английскому языку.

Дарья и Сергей Пынзарь опровергли слухи о своем разводе

Сейчас девушка признается, что ей настолько нравится жить в Аланье, что возвращаться в Москву она не намерена. Однако пользователи Сети опасаются, что это может негативно отразиться на ее отношениях с Сергеем.

Молодой человек живет в столице, поскольку не может оставить свой строительный бизнес и навещает семью лишь изредка. И поклонники считают, что это рано или поздно приведет к разводу, так как жизнь на расстоянии выдерживают далеко не все пары.

Дарья и Сергей Пынзарь опровергли слухи о своем разводе

Исходя из этого, многие советуют Даше отказаться от жизни в Турции и вернуться в Россию, но та абсолютно уверена в том, что у них с Сергеем все будет хорошо. Более того, дабы успокоить своих фанатов, Пынзари опубликовали в своих микроблогах посты, которые посвятили друг другу, признавшись в бесконечной любви.

И хотя это немного успокоило пользователей Сети, однако они все равно продолжают переживать за супругов, живущих больше полугода на две страны.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:06
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