Ученые: Свиньи способны узнать знакомое лицо человека

В результате экспериментов ученые выяснили, что свиньи могут различать затылки и лица людей. Сообразительные домашние животные осознают различия между формой губ и глазами человека. Специалисты отметили, что животное может принимать определенные решения, когда узнает человека, который находится рядом. Ученые показывали лица и затылки людей двум группам свиней, после чего каждой группе ставилась конкретная задача. В ходе эксперимента изменялись черты некоторых лиц, но при этом свиньи не испытывали затруднений и легко могли определить знакомые изображения.Специалисты отметили высокую обучаемость и важность для животных визуального восприятия.