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Ученые: Свиньи способны узнать знакомое лицо человека

Человек со здоровым зрением может узнать любое знакомое ему лицо. Результаты исследований научно-исследовательского института Мессерли показали, что у свиней тоже есть такая способность.

В результате экспериментов ученые выяснили, что свиньи могут различать затылки и лица людей. Сообразительные домашние животные осознают различия между формой губ и глазами человека. Специалисты отметили, что животное может принимать определенные решения, когда узнает человека, который находится рядом. Ученые показывали лица и затылки людей двум группам свиней, после чего каждой группе ставилась конкретная задача. В ходе эксперимента изменялись черты некоторых лиц, но при этом свиньи не испытывали затруднений и легко могли определить знакомые изображения.
Ученые: Свиньи способны узнать знакомое лицо человека


Специалисты отметили высокую обучаемость и важность для животных визуального восприятия.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:45
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