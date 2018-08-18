Ученые: Свиньи способны узнать знакомое лицо человека
Человек со здоровым зрением может узнать любое знакомое ему лицо. Результаты исследований научно-исследовательского института Мессерли показали, что у свиней тоже есть такая способность.
В результате экспериментов ученые выяснили, что свиньи могут различать затылки и лица людей. Сообразительные домашние животные осознают различия между формой губ и глазами человека. Специалисты отметили, что животное может принимать определенные решения, когда узнает человека, который находится рядом. Ученые показывали лица и затылки людей двум группам свиней, после чего каждой группе ставилась конкретная задача. В ходе эксперимента изменялись черты некоторых лиц, но при этом свиньи не испытывали затруднений и легко могли определить знакомые изображения.
Специалисты отметили высокую обучаемость и важность для животных визуального восприятия.
В результате экспериментов ученые выяснили, что свиньи могут различать затылки и лица людей. Сообразительные домашние животные осознают различия между формой губ и глазами человека. Специалисты отметили, что животное может принимать определенные решения, когда узнает человека, который находится рядом. Ученые показывали лица и затылки людей двум группам свиней, после чего каждой группе ставилась конкретная задача. В ходе эксперимента изменялись черты некоторых лиц, но при этом свиньи не испытывали затруднений и легко могли определить знакомые изображения.
Специалисты отметили высокую обучаемость и важность для животных визуального восприятия.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:45