Юлия Зимина показала в Instagram фото без макияжа
В своем Instagram 37-летняя Юлия Зимина показала фотографию без макияжа. Подписчики телеведущей не поверили, что можно выглядеть так молодо, не пользуясь услугами пластического хирурга.
По телевизионным шоу зрители знают Юлию Зимину, как яркую брюнетку. Телеведущая всегда использует красные оттенки помады и особо выделяет глаза, поэтому многие пользователи Сети не могли даже представить знаменитость в таком виде. Сюжет сделала 3-летняя наследница Сима, после чего Юлия Зимина поразилась, как быстро летит время, и ее дочка уже может сделать снимок матери.
Знаменитости утверждает, что никогда не делала пластические операции, и не прибегала к уколам ботокса, но косметолога посещает регулярно. Юлия Зимина уверена, что морщины на лице женщины - это хорошо, так что не стоит бояться старости. Впрочем, пользователи Сети пришли к выводу, что 37-летнюю знаменитость легко может спутать с 25-летней девушкой.
По телевизионным шоу зрители знают Юлию Зимину, как яркую брюнетку. Телеведущая всегда использует красные оттенки помады и особо выделяет глаза, поэтому многие пользователи Сети не могли даже представить знаменитость в таком виде. Сюжет сделала 3-летняя наследница Сима, после чего Юлия Зимина поразилась, как быстро летит время, и ее дочка уже может сделать снимок матери.
Знаменитости утверждает, что никогда не делала пластические операции, и не прибегала к уколам ботокса, но косметолога посещает регулярно. Юлия Зимина уверена, что морщины на лице женщины - это хорошо, так что не стоит бояться старости. Впрочем, пользователи Сети пришли к выводу, что 37-летнюю знаменитость легко может спутать с 25-летней девушкой.