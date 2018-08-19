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Юлия Зимина показала в Instagram фото без макияжа

В своем Instagram 37-летняя Юлия Зимина показала фотографию без макияжа. Подписчики телеведущей не поверили, что можно выглядеть так молодо, не пользуясь услугами пластического хирурга.

Юлия Зимина показала в Instagram фото без макияжа

По телевизионным шоу зрители знают Юлию Зимину, как яркую брюнетку. Телеведущая всегда использует красные оттенки помады и особо выделяет глаза, поэтому многие пользователи Сети не могли даже представить знаменитость в таком виде. Сюжет сделала 3-летняя наследница Сима, после чего Юлия Зимина поразилась, как быстро летит время, и ее дочка уже может сделать снимок матери.

Юлия Зимина показала в Instagram фото без макияжа

Знаменитости утверждает, что никогда не делала пластические операции, и не прибегала к уколам ботокса, но косметолога посещает регулярно. Юлия Зимина уверена, что морщины на лице женщины - это хорошо, так что не стоит бояться старости. Впрочем, пользователи Сети пришли к выводу, что 37-летнюю знаменитость легко может спутать с 25-летней девушкой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:30
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