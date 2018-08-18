Ученые: Марс населяют каменные существа

Активное изучение Красной планеты идёт уже несколько десятилетий. Специалисты NASA обрабатывают информацию, которую получили с поверхности объекта. Среди данных материалов часто попадаются свидетельства, доказывающие, что на нем существует внеземная жизнь, однако учёные опровергали такую информацию. Конспирологам и уфологам по всему миру не дают покоя окаменевшие фигуры на фото NASA. Они напоминают живых существ. Из последних исследований стало известно, что на Марсе может всё-таки обитать загадочный народ, скрывающийся от людских глаз.Речь может идти о существах, которые смогли пережить страшную катастрофу, когда Марс превратился в сплошную пустыню. Их можно увидеть на многих снимках. Каменные создания имеются в отдельных районах Марса, где существуют некоторые условия для жизни. Такие утверждения в NASA считают необоснованными, а также неразумными, несмотря на мнение коллег.