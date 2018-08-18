Эксперты протестировали обновленный Land Rover Discovery 2018
Эксперты протестировали обновленную версию Land Rover Discovery 2018, чтобы узнать, насколько авто стало лучше после проведённых обновлений. Среди основных плюсов специалисты назвали отличные внедорожные возможности и вождение на тротуаре.
В число минусов вошла информационно-развлекательная система InTouch, не предусматривающая интеграции со смартфонами. Кроме 3,0-литрового дизеля V6 Discovery имеет также 3,6-литровый V6 с наддувом на 340 л.с. Мотор работает с восьмиступенчатой плавной АКПП. Двигатель разгоняет авто до первой сотни за 6,9 сек. Discovery внутри имеет много пространства. В авто точка доступа Wi-Fi поддерживает до 8 устройств. Она может оснащаться шестью розетками на 12 Вт, девятью портами USB. Базовая вариация Discovery SE имеет цену от $52 090. Топовая вариация расценивается в $82 694.
Автолюбители, заинтересованные в лучшей производительности на автодороге, больше предпочтут удобную высокотехнологичную Audi Q7 либо хорошо сбалансированную версию BMW X5. Но за счёт своей прочности, роскошному и удобному интерьеру, отличному стилю, эксперты считают Discovery также хорошим вариантом.
В число минусов вошла информационно-развлекательная система InTouch, не предусматривающая интеграции со смартфонами. Кроме 3,0-литрового дизеля V6 Discovery имеет также 3,6-литровый V6 с наддувом на 340 л.с. Мотор работает с восьмиступенчатой плавной АКПП. Двигатель разгоняет авто до первой сотни за 6,9 сек. Discovery внутри имеет много пространства. В авто точка доступа Wi-Fi поддерживает до 8 устройств. Она может оснащаться шестью розетками на 12 Вт, девятью портами USB. Базовая вариация Discovery SE имеет цену от $52 090. Топовая вариация расценивается в $82 694.
Автолюбители, заинтересованные в лучшей производительности на автодороге, больше предпочтут удобную высокотехнологичную Audi Q7 либо хорошо сбалансированную версию BMW X5. Но за счёт своей прочности, роскошному и удобному интерьеру, отличному стилю, эксперты считают Discovery также хорошим вариантом.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 22:55