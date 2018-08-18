Эксперты протестировали обновленный Land Rover Discovery 2018

В число минусов вошла информационно-развлекательная система InTouch, не предусматривающая интеграции со смартфонами. Кроме 3,0-литрового дизеля V6 Discovery имеет также 3,6-литровый V6 с наддувом на 340 л.с. Мотор работает с восьмиступенчатой плавной АКПП. Двигатель разгоняет авто до первой сотни за 6,9 сек. Discovery внутри имеет много пространства. В авто точка доступа Wi-Fi поддерживает до 8 устройств. Она может оснащаться шестью розетками на 12 Вт, девятью портами USB. Базовая вариация Discovery SE имеет цену от $52 090. Топовая вариация расценивается в $82 694.Автолюбители, заинтересованные в лучшей производительности на автодороге, больше предпочтут удобную высокотехнологичную Audi Q7 либо хорошо сбалансированную версию BMW X5. Но за счёт своей прочности, роскошному и удобному интерьеру, отличному стилю, эксперты считают Discovery также хорошим вариантом.