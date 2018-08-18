В Сети Рита Дакота вступилась за любовницу Влада Соколовского

Совсем недавно Рита Дакота была ошарашена новостью, что в течение нескольких лет Влад Соколовский не был с ней честен. Исполнитель вел двойную жизнь и изменял супруге с различными девушками. Певица была настолько подавлена, что рассказала об этом фанатам в Instagram. Сейчас Рита Дакота постепенно начинает приходить в себя. В комментариях подруги знаменитости обсуждали девушку далеко не в самом радужном ключе, но исполнительница ответила, что не стоит винить во всем несчастную особу, поскольку она не виновата в произошедшем.Певица уверена, что соперница просто влюбилась в ее супруга и дело совсем не в ней. Также Рита Дакота добавила, что кроме этой девушки у Влада Соколовского имелись дамы сердца. Сейчас у звездной пары из-за измен певца начался бракоразводный процесс.