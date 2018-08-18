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Ученые: Cосудистая сетка на ногах у женщин может появиться из-за неправильного образа жизни

Ученые выяснили, что сосудистая сетка на ногах у женщин может появиться из-за неправильного образа жизни, а также передаваться по наследству. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Ученые: Cосудистая сетка на ногах у женщин может появиться из-за неправильного образа жизни


Причина сосудистой сетки на ногах может быть вызвана многими факторами: сбой гормонального фона, стоячая работа, лишний вес и отсутствие физических упражнений. Повышение ломкости сосудов приводит к истощению стенок вен и уменьшению их тонуса. Кровь застаивается, после чего может возникнуть риск развития венозной недостаточности.

Бытует мнение, что сосудистая сетка может быть только у женщин после 40 лет, однако подобные «рисунки» можно наблюдать у молодых девушек и подростков. Но венозная недостаточность не всегда грозит обладателям таких сеток. Причиной может быть просто местное расширение вен, рядом с местом «узора», и такое состояние называют «ретикулярный варикоз». Врачи не относят его к венозной недостаточности, а считают лишь косметическим дефектом кожи.Также подобные «звездочки» могут передаваться по наследству, возникают из-за неправильной работы венозных клапанов, или являются симптомами заболевания печени и сердца.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:40
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