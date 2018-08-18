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Режиссер Роман Полански отмечает 85-летие

Сегодня известный польский режиссер Роман Полански отмечает 85-летие. В свое время он получил известность благодаря картине «Отвращение», сделавшей его популярным во всем мире.

Режиссер Роман Полански отмечает 85-летие


Роман Полански рос фактически без отца. Только в 1945 году ему удалось найти его, что стало переломным моментом в его жизни. В 12 лет отец отдал его в техническую школу, но Полнаски постоянно стремился в сторону искусства. В 14 лет она начал принимать участие постановках на телевидении в качестве актера массовки. В 1948 году состоялся его полноценный дебют на экране в картине «Сын полка», поставленной по повести Валентина Катаева.

Первая картина Полански увидела свет в 1958 году и имела название «Двое мужчин со шкафом». Далее последовали многочисленные предложения от студий мирового масштаба. В 1968 году режиссер снял фильм «Ребенок Розмари», который вывел его на принципиально новый уровень. Его мистические триллеры «Изгоняющий дьявола» и «Омен» и сейчас считаются классикой кинематографа.

В 2002 году Полански снял фильм «Пианист», получивший Золотую пальмовую ветвь. Исполнитель главной роли в картине Эдриен Броуди удостоился «Оскара» за лучшую мужскую роль.

 
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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 22:10
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