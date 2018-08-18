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Психологи: Предсказуемость помогает детям лучше запоминать новые слова

Предсказуемость помогает детям лучше запоминать новые слова. Такие заключения сделали психологи, на основании проведенных экспериментов, в которых приняли участие более сотни добровольцев возрастом до двух лет.

Цель эксперимента заключалась в определении оптимального варианта обучения детей новым словам. Как показали результаты, юные участники заметно проще запоминали пары из слов и предметов, когда они представлялись малышам в том же порядке, что и в период обучения. Детей разместили перед экраном с закрытыми окошками, которые открывались одно за другим. Как отметили психологи, при показе малышам предметов в предсказуемом порядке, они легче воспринимаются для запоминания и озвучивания.
Психологи: Предсказуемость помогает детям лучше запоминать новые слова


По мнению экспертов, такой подход крайне важен при раннем обучении словам. Данный метод планируется применить в качестве оптимальной стратегии обучения родителей и педагогов.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:55
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