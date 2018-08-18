Психологи: Предсказуемость помогает детям лучше запоминать новые слова

Цель эксперимента заключалась в определении оптимального варианта обучения детей новым словам. Как показали результаты, юные участники заметно проще запоминали пары из слов и предметов, когда они представлялись малышам в том же порядке, что и в период обучения. Детей разместили перед экраном с закрытыми окошками, которые открывались одно за другим. Как отметили психологи, при показе малышам предметов в предсказуемом порядке, они легче воспринимаются для запоминания и озвучивания.По мнению экспертов, такой подход крайне важен при раннем обучении словам. Данный метод планируется применить в качестве оптимальной стратегии обучения родителей и педагогов.