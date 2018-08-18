Эксперты назвали способы, помогающие найти потерянный гаджет

Данные приложения работают в основном при помощи учетных записей, которые связаны с телефоном (Android- Google, iPhone- iCloud, Windows – Microsof). Они позволяют удаленно блокировать или стирать информацию на устройстве, осуществлять звонки, а также настраивать специальные сообщения. ОС предлагает свой сервис Google и сторонние приложения для удаленного поиска и управления гаджетами. Самым простым является «Найти мое устройство», встроенное в смартфон через Google Play Services. Его можно применять в браузере или загружать из Play Store. Можно также настроить заранее функцию «Найти устройство». При этом служба должна быть доступна в случае потери либо использования девайса другим человеком. Она будет пользоваться GPS либо Wi-Fi, чтобы выследить устройство.Версия 5.0 Lollipop имеет Factory Reset Protection, предназначена для предотвращения кражи телефона, удаления с него сведений, использования либо продажи. Приложение Cerberus Anti-theft предлагает удаленный доступ, позволяя получить данные о местонахождении гаджета. Оно также предоставляет ряд дополнительных функций для вычисления вора. Фирменная функция Find My iPhone поставляется с предустановленной iOS. Приложение может отображать отсутствующий гаджет на карте.