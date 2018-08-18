В МВД опровергли информацию о проверке концертной деятельности Лаймы Вайкуле
В МВД опровергли обнародованные ранее сведения о проведении проверки концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле. Глава общественного совета ведомства по Москве Валерий Грибакин рассказал, что данный вопрос не поднимался ни на одном из заседаний.
Ранее об инициированной проверке рассказал Александр Хаминский, являющийся руководителем группы по экономической преступности при МВД Москвы. Грибакин отметил, что его коллега высказал свое мнение «в качестве частного лица, располагающего юридической практикой».
Общественный совет пока не принимал решений относительно просьб о проведении проверки концертов в России иностранных звезд, в перечень которых входит и Лайма Вайкуле. Сама звезда также не прокомментировала соответствующие сведения.
Ранее об инициированной проверке рассказал Александр Хаминский, являющийся руководителем группы по экономической преступности при МВД Москвы. Грибакин отметил, что его коллега высказал свое мнение «в качестве частного лица, располагающего юридической практикой».
Общественный совет пока не принимал решений относительно просьб о проведении проверки концертов в России иностранных звезд, в перечень которых входит и Лайма Вайкуле. Сама звезда также не прокомментировала соответствующие сведения.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 21:05