АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не освоены человеком
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

В МВД опровергли информацию о проверке концертной деятельности Лаймы Вайкуле

В МВД опровергли обнародованные ранее сведения о проведении проверки концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле. Глава общественного совета ведомства по Москве Валерий Грибакин рассказал, что данный вопрос не поднимался ни на одном из заседаний.

В МВД опровергли информацию о проверке концертной деятельности Лаймы Вайкуле


Ранее об инициированной проверке рассказал Александр Хаминский, являющийся руководителем группы по экономической преступности при МВД Москвы. Грибакин отметил, что его коллега высказал свое мнение «в качестве частного лица, располагающего юридической практикой».

Общественный совет пока не принимал решений относительно просьб о проведении проверки концертов в России иностранных звезд, в перечень которых входит и Лайма Вайкуле. Сама звезда также не прокомментировала соответствующие сведения.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 21:05
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова показала новую заставку шоу «Замуж
В МВД опровергли информацию о проверке концертной
На смену Юлии Ефременковой на Остров любви
Новая смарт-колонка Motorola будет иметь детский
Виктория Романец и Антон Гусев опозорились по
Оксана Акиньшина разводится с супругом Арчилом
NASA пытается обмануть человечество голограммой
Тата Блюменкранц не собирается менять фамилию
Житель Ростова запечатлел на камеру четыре НЛО в
Путин выразил соболезнования генсеку ООН из-за
Астронавты США и Европы совершат в сентябре два
Май Абрикосов показал реальные рейтинги
Разговоры с детьми положительно влияют на
В Сети появилась информация о рождении сына у
Новый смартфон OnePlus 6T официально представят
Никита Джигурда вступился за Алексея Панина после
Ученые назвали инсектицид ДДТ стимулятором
Киноа и соя возглавили список самых богатых
Alfa Romeo собирается возродить в 2022 году
Дарья и Сергей Пынзарь опровергли слухи о своем
Ученые научились замедлять развитие самого
На Урале продолжаются поиски потерпевшего
Китайский бренд GAC анонсировал выход новых машин
Лера Кудрявцева показала первые подарки для
В Польше экскурсионный автобус с украинскими
Алексей Косинус со сцены заявил, что его жена,
Уфологи: NASA изменило траекторию планеты Нибиру
Сергей Филин рассказал журналистам о подготовке
Сергей Шнуров снял новый клип на песню «Не хочу
В Сети появились живые фото безрамочного
Просмотреть все новости