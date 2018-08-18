Дочь Ренаты Литвиновой восхитила фанатов снимком в купальнике

Несмотря на то, что дочери Ренаты Литвиновой еще нет 18 лет, она уже активно продвигается в модельном бизнесе, принимая участие в различных рекламах ведущих мировых брендов таких, как Dior, а также пробует свои силы в актерском мастерстве. Ульяна Добровская пока работает под присмотром своей звёздной матери, но уже в следующем году она сможет самостоятельно принимать решения и определиться с профессией. Многие фанаты уверены, что юная знаменитость не лишена таланта и при этом обладает весьма яркой внешностью.Ранее в Instagram на всех фотографиях Ульяны Добровской акцент был сделан на ее лице, но последний снимок позволяет лучше рассмотреть ее фигуру. На фото дочь Ренаты Литвиновой запечатлена лишь по пояс, но даже этот ракурс позволяет подписчикам оценить ее прекрасные формы. Поклонники буквально засыпали модель комплиментами, назвав ее «невероятно хорошенькой».