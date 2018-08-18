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Олеся Судзиловская рассказала журналистам о своих отношениях со старшим сыном Артемом

Олеся Судзиловская рассказала журналистам о своих отношениях со старшим сыном Артемом. Оказалось, что наследник не считает актрису звездой.

На новом канале ТНТ-PREMIER недавно состоялась премьера ситкома «Домашний очаг», в котором снялась Олеся Судзиловская. Также актриса после долгого перерыва вышла на театральную сцену, сыграв в постановке «Слуга двух господ». К тому же она снимается в картине с Эдрианом Полом и Уильямом Шокли, однако её название не раскрывает. Одним словом, у артистки насыщенная творческая жизнь.

Олеся Судзиловская рассказала журналистам о своих отношениях со старшим сыном Артемом


Олеся Судзиловская воспитывает двоих детей – старшего сына Артёма и младшего Майка, который родился в 2016 году. По словам актрисы, 9-летний Артём не воспринимает популярность матери всерьёз, хотя сам занимается в школьном театре, и прекрасно понимает, какая у неё профессия. Однако иногда он пользуется теми благами, которые даёт известность и положение звёздной родительницы.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 22:25
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