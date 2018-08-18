Олеся Судзиловская рассказала журналистам о своих отношениях со старшим сыном Артемом

На новом канале ТНТ-PREMIER недавно состоялась премьера ситкома «Домашний очаг», в котором снялась Олеся Судзиловская. Также актриса после долгого перерыва вышла на театральную сцену, сыграв в постановке «Слуга двух господ». К тому же она снимается в картине с Эдрианом Полом и Уильямом Шокли, однако её название не раскрывает. Одним словом, у артистки насыщенная творческая жизнь.Олеся Судзиловская воспитывает двоих детей – старшего сына Артёма и младшего Майка, который родился в 2016 году. По словам актрисы, 9-летний Артём не воспринимает популярность матери всерьёз, хотя сам занимается в школьном театре, и прекрасно понимает, какая у неё профессия. Однако иногда он пользуется теми благами, которые даёт известность и положение звёздной родительницы.