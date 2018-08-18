Путин выразил соболезнования генсеку ООН из-за кончины Кофи Аннана

Путин подчеркнул, что Аннан возглавлял ООН в довольно непростой период, так как именно тогда в мире имели место разнообразные военные конфликты, кризисные ситуации и многое другое. Наращивание миротворческого потенциала организации также сыграло особую роль в урегулировании множества спорных вопросов. По словам российского президента, он искренне восхищался интеллектом и мудростью Аннана.Кофи Аннан скончался сегодня в возрасте 80 лет. За заслуги перед мировым сообществом он был удостоен Нобелевской премии мира. Аннан занимал пост генерального секретаря ООН в период с 1997 по 2006 годы.