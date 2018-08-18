Путин выразил соболезнования генсеку ООН из-за кончины Кофи Аннана
Владимир Путин выразил соболезнования генсеку ООН Антониу Гутерришу ввиду кончины его предшественника Кофи Аннана. По словам российского президента, дипломат большую часть жизни отдал борьбе за мир.
Путин подчеркнул, что Аннан возглавлял ООН в довольно непростой период, так как именно тогда в мире имели место разнообразные военные конфликты, кризисные ситуации и многое другое. Наращивание миротворческого потенциала организации также сыграло особую роль в урегулировании множества спорных вопросов. По словам российского президента, он искренне восхищался интеллектом и мудростью Аннана.
Кофи Аннан скончался сегодня в возрасте 80 лет. За заслуги перед мировым сообществом он был удостоен Нобелевской премии мира. Аннан занимал пост генерального секретаря ООН в период с 1997 по 2006 годы.
Путин подчеркнул, что Аннан возглавлял ООН в довольно непростой период, так как именно тогда в мире имели место разнообразные военные конфликты, кризисные ситуации и многое другое. Наращивание миротворческого потенциала организации также сыграло особую роль в урегулировании множества спорных вопросов. По словам российского президента, он искренне восхищался интеллектом и мудростью Аннана.
Кофи Аннан скончался сегодня в возрасте 80 лет. За заслуги перед мировым сообществом он был удостоен Нобелевской премии мира. Аннан занимал пост генерального секретаря ООН в период с 1997 по 2006 годы.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:55