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Разговоры с детьми положительно влияют на развитие интеллекта - Ученые

Ученые из США установили, что разговоры с детьми помогают их интеллекту развиваться интенсивнее. Постоянный диалог с ребенком дает возможность существенно повысить целостность трактов белого вещества, отвечающего за память и быструю обработку информации.

Разговоры с детьми положительно влияют на развитие интеллекта - Ученые


В ходе исследования ученые также нашли связь между достатком родителей и интеллектуальным развитием малыша. Отец и мать, проводящие большое количество времени на работе, не имеют возможность долго общаться с ребенком, ввиду чего он воспринимает новую информацию медленнее даже в осознанном возрасте. Родители, позволяющие себе чаще быть дома с чадом, дают ему базу для развития мозговой активности.

Специалисты отмечают, что общение с детьми в раннем возрасте должно сводиться не только к простому диалогу, но и подготовке к решению логических задач, развивающих мышление и мозговую активность. Ученые сопоставили данные о количестве слов, услышанных несколькими десятками малышей на протяжении суток, и пришли к выводу, что длительность разговора с чадом имеет важное значение для его умственных способностей.

 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:25
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