Разговоры с детьми положительно влияют на развитие интеллекта - Ученые

В ходе исследования ученые также нашли связь между достатком родителей и интеллектуальным развитием малыша. Отец и мать, проводящие большое количество времени на работе, не имеют возможность долго общаться с ребенком, ввиду чего он воспринимает новую информацию медленнее даже в осознанном возрасте. Родители, позволяющие себе чаще быть дома с чадом, дают ему базу для развития мозговой активности.Специалисты отмечают, что общение с детьми в раннем возрасте должно сводиться не только к простому диалогу, но и подготовке к решению логических задач, развивающих мышление и мозговую активность. Ученые сопоставили данные о количестве слов, услышанных несколькими десятками малышей на протяжении суток, и пришли к выводу, что длительность разговора с чадом имеет важное значение для его умственных способностей.