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NASA пытается обмануть человечество голограммой планеты Нибиру - Уфологи

Российский уфолог Владимир Лотохин утверждает, что NASA пытается обмануть человечество голограммой планеты Нибиру. Он рассказал журналистам о секретном проекте агентства во время интервью.

NASA пытается обмануть человечество голограммой планеты Нибиру - Уфологи


«Синий луч» имеет возможность показать то, чего нет. С помощью специальных спутников, голограмма может быть установлена на любой точке Земли и воспроизводит ложные картинки. В частности, эксперт отмечает планету Нибиру, и утверждает, что это уже созданная иллюзия, которая должна появиться в нужный момент.

Также, уфолог отметил, что голограмма необходима не только для искажения реальности, но и для управления человеческим сознанием. Ведь она может показать события, которые выгодны американскому правительству – природные катаклизмы, приближение планет или очередное пришествие Христа. В итоге, сознание людей будет под контролем, и человечество превратится в «удобных» рабов.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:15
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