NASA пытается обмануть человечество голограммой планеты Нибиру - Уфологи

«Синий луч» имеет возможность показать то, чего нет. С помощью специальных спутников, голограмма может быть установлена на любой точке Земли и воспроизводит ложные картинки. В частности, эксперт отмечает планету Нибиру, и утверждает, что это уже созданная иллюзия, которая должна появиться в нужный момент.Также, уфолог отметил, что голограмма необходима не только для искажения реальности, но и для управления человеческим сознанием. Ведь она может показать события, которые выгодны американскому правительству – природные катаклизмы, приближение планет или очередное пришествие Христа. В итоге, сознание людей будет под контролем, и человечество превратится в «удобных» рабов.