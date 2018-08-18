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Оксана Акиньшина разводится с супругом Арчилом Геловани

Оксана Акиньшина в Instagram сообщила сенсационную новость. Актриса намерена развестись со своим супругом Арчилом Геловани после шести лет брака.

Свадьба пары состоялась в 2012 году, после чего знаменитости вели довольно скрытую жизнь, редко выходили в свет, и ни разу не давали совместного интервью. Актриса просто сообщила в своём микроблоге о разводе, не вдаваясь в подробности, сопроводив пост чёрно-белой фотографией.

Оксана Акиньшина разводится с супругом Арчилом Геловани


В браке с кинопродюсером Акиньшина родила двое детей – сына Константина и дочь Эмми. Также у актрисы есть сын Филипп от первого мужа директора пиар-компании Дмитрия Литвинова. Мальчик в возрасте 9 лет живёт с мамой звезды в Петербурге. Последние несколько лет со своим вторым мужем и детьми знаменитость в основном находилась в Швейцарии, куда она переехала из-за сына Константина. Там они жили в альпийской деревне для олигархов, где наследник учится в престижной школе.

Последнее время актриса зачастила в Россию, здесь она находится почти всё лето. Её часто видели в компании бывшего возлюбленного Сергея Шнурова, который тоже недавно развёлся. Звёзды то и дело подогревали слухи о возродившемся романе, публикуя совместные снимки в социальных сетях. Поклонники до сих пор гадают, неужели пара снова сойдётся.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:25
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