Никита Джигурда вступился за Алексея Панина после инцидента в самолете

Никита Джигурда заявил, что на борту воздушного судна не было никакого дебоша со стороны Алексея Панина, а общественность просто ополчилась на актера из-за его манеры открыто высказывать собственную позицию на любые темы. Скандально известный артист заявил, что он тоже часто подвергается насмешкам, а всё потому, что он является «раскрепощённым артистом мирового уровня». В Сети Никиту Джигурду уже начали осуждать за то, что он вступился за актера.Сам Алексей Панин также решил прокомментировать произошедший с ним в самолёте инцидент. Со слов актера, он не был в алкогольном опьянении и не устраивал беспорядков на борту воздушного судна. Просто его дочка захотела ещё раз прогуляться по Симферополю, после чего знаменитость с наследницей сошли с рейса.