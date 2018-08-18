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Никита Джигурда вступился за Алексея Панина после инцидента в самолете

Несколько дней назад Алексей Панин устроил дебош на борту авиалайнера «Симферополь – Москва», из-за чего рейс пришлось задержать. Скандально известный артист Никита Джигурда вступился за коллегу после инцидента в самолёте и назвал его «суперталантливым актёром».

Никита Джигурда вступился за Алексея Панина после инцидента в самолете

Никита Джигурда заявил, что на борту воздушного судна не было никакого дебоша со стороны Алексея Панина, а общественность просто ополчилась на актера из-за его манеры открыто высказывать собственную позицию на любые темы. Скандально известный артист заявил, что он тоже часто подвергается насмешкам, а всё потому, что он является «раскрепощённым артистом мирового уровня». В Сети Никиту Джигурду уже начали осуждать за то, что он вступился за актера.

Никита Джигурда вступился за Алексея Панина после инцидента в самолете

Сам Алексей Панин также решил прокомментировать произошедший с ним в самолёте инцидент. Со слов актера, он не был в алкогольном опьянении и не устраивал беспорядков на борту воздушного судна. Просто его дочка захотела ещё раз прогуляться по Симферополю, после чего знаменитость с наследницей сошли с рейса.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:55
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