Ученые научились замедлять развитие самого опасного вида рака головного мозга
Ученые научились замедлять развитие одного из самых опасных видов рака мозга. Для этого специалисты применили особое вещество KHS101, блокирующее развитие клеток глиобластомы.
Мультиформная глиобластома считается одной из самых сложных и опасных форм рака головного мозга, которая почти не поддается лечению. Даже при интенсивной химиотерапии недуг имеет неутешительные прогнозы, особенно для пациентов в позднем возрасте. Выведенное специалистами вещество KHS101 почти полностью останавливает дифференциацию поврежденных нервных клеток, ввиду чего опухоль перестает развиваться.
Ученые провели ряд исследований на лабораторных мышах, страдающих от соответствующей формы рака. Им в кровь постепенно вводили специальный раствор, содержащий KHS101, на протяжении нескольких недель. В итоге вещество смогло остановить рост опухоли и не дать метастазам распространяться на другие органы. Исследователи отмечают, что пока KHS101 не подготовлено к клиническим испытаниям, но в будущем может активно использоваться для борьбы с глиобластомой на ранних стадиях.
Мультиформная глиобластома считается одной из самых сложных и опасных форм рака головного мозга, которая почти не поддается лечению. Даже при интенсивной химиотерапии недуг имеет неутешительные прогнозы, особенно для пациентов в позднем возрасте. Выведенное специалистами вещество KHS101 почти полностью останавливает дифференциацию поврежденных нервных клеток, ввиду чего опухоль перестает развиваться.
Ученые провели ряд исследований на лабораторных мышах, страдающих от соответствующей формы рака. Им в кровь постепенно вводили специальный раствор, содержащий KHS101, на протяжении нескольких недель. В итоге вещество смогло остановить рост опухоли и не дать метастазам распространяться на другие органы. Исследователи отмечают, что пока KHS101 не подготовлено к клиническим испытаниям, но в будущем может активно использоваться для борьбы с глиобластомой на ранних стадиях.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:55