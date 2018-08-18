Ученые научились замедлять развитие самого опасного вида рака головного мозга

Мультиформная глиобластома считается одной из самых сложных и опасных форм рака головного мозга, которая почти не поддается лечению. Даже при интенсивной химиотерапии недуг имеет неутешительные прогнозы, особенно для пациентов в позднем возрасте. Выведенное специалистами вещество KHS101 почти полностью останавливает дифференциацию поврежденных нервных клеток, ввиду чего опухоль перестает развиваться.Ученые провели ряд исследований на лабораторных мышах, страдающих от соответствующей формы рака. Им в кровь постепенно вводили специальный раствор, содержащий KHS101, на протяжении нескольких недель. В итоге вещество смогло остановить рост опухоли и не дать метастазам распространяться на другие органы. Исследователи отмечают, что пока KHS101 не подготовлено к клиническим испытаниям, но в будущем может активно использоваться для борьбы с глиобластомой на ранних стадиях.