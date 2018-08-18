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Alfa Romeo собирается возродить в 2022 году модель Spider

В Сети появилась информация, что автобренд Alfa Romeo собирается возродить в 2022 году модель Spider, имеющую открытый верх. Модель может получить также приставку GTV.

Alfa Romeo собирается возродить в 2022 году модель Spider


Бренд недавно попрощался с интересным, но мало популярным хэтчбеком версии MiTo и купе 4C. При этом основной упор в развитии направлен будет на раскрытие линейки современных кроссоверов в разных сегментах. Вскоре также представят среднемоторный спорткар версии Alfa Romeo 8C. Компания ещё готовит модель GTV с передним расположением мотора. GTV в 2021 году получит версию купе, а в 2022 году версию Spider с открытым верхом. Будущий кабриолет станет спортивной моделью Giulia, имеющей открытый верх. Специалисты проработают дизайн экстерьера и интерьера, усилят тормозную систему, установят более мощный двигатель.

Alfa Romeo Spider последний раз называлась открытая версия купе Brera. Сейчас это родстер 4C Spider. Однако там это слово является приставкой к имени модели. Будущая модель будет значительно отличаться от предыдущих представителей бренда с открытым верхом. Речь идёт о четырёхместном салоне. Alfa Romeo 8С наделят гибридным мотором на 800 л.с.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:10
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