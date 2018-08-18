Астронавты США и Европы совершат в сентябре два выхода в открытый космос

Проведение мероприятий по обслуживанию МКС назначены 20 и 26 сентября. Агентство сообщило, что астронавт Европейского космического агентства Александр Герст начал работы по зарядке батарей скафандров для подготовки к предстоящим работам в условиях открытого космоса.Вместе с Герстом к выполнению задания подключены астронавты NASA Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел. Главной задачей плановых профилактических работ на внешней поверхности МКС будет замена действующих батарей, установленных на стационарную ферменную конструкцию P4. Новые аналоги, предназначенные для дальнейшей установки, будут доставлены на борт МКС с помощью японского грузового космического корабля, а его прибытие запланировано к середине сентября.