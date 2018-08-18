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На Урале продолжаются поиски потерпевшего крушение НЛО

На Урале продолжаются поиски потерпевшего крушение НЛО. По информации от местных изданий, объект упал рядом с поселком Кыштым.

На Урале продолжаются поиски потерпевшего крушение НЛО


В прессе появились многочисленные истории от местных жителей, рассказывающих о таинственном летающем объекте. Одна женщина сообщила, что ночью неизвестный голос заставил ее идти на кладбище, где она нашла неизвестное существо огромными глазами. По непроверенным данным, после инцидента ее доставили в психиатрическую больницу.

Местные уфологии пришли к выводу, что рядом с поселком потерпел крушение космический корабль, из которого смогли выбраться несколько гуманоидов. Исследовательская группа «Таинственный Урал» также решила проверить информацию о пришельцах, но никаких фактов найти не смогла.

По словам специалистов, НЛО мог упасть в один из водоемов рядом с поселком Кыштым, но достать его на поверхность уже практически невозможно. Не исключено, что такие инциденты происходили неоднократно, ввиду чего по всему региону могут иметься следы инопланетной активности.

 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:40
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