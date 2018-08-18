На Урале продолжаются поиски потерпевшего крушение НЛО

В прессе появились многочисленные истории от местных жителей, рассказывающих о таинственном летающем объекте. Одна женщина сообщила, что ночью неизвестный голос заставил ее идти на кладбище, где она нашла неизвестное существо огромными глазами. По непроверенным данным, после инцидента ее доставили в психиатрическую больницу.Местные уфологии пришли к выводу, что рядом с поселком потерпел крушение космический корабль, из которого смогли выбраться несколько гуманоидов. Исследовательская группа «Таинственный Урал» также решила проверить информацию о пришельцах, но никаких фактов найти не смогла.По словам специалистов, НЛО мог упасть в один из водоемов рядом с поселком Кыштым, но достать его на поверхность уже практически невозможно. Не исключено, что такие инциденты происходили неоднократно, ввиду чего по всему региону могут иметься следы инопланетной активности.