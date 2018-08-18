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Киноа и соя возглавили список самых богатых источников растительного белка – Ученые

Ученые составили список самых богатых источников растительного белка, в котором лидерами стали киноа и соя. Результаты исследований опубликованы в научных изданиях.

Киноа и соя возглавили список самых богатых источников растительного белка – Ученые


Если речь идет о продуктах, содержащих белок, то люди часто думают о мясе. Этот источник животного белка может дать организму нужные калории и энергию. Для правильного и сбалансированного питания важно придерживаться рациона, в котором будет содержаться и животные и растительные белки. Последние, в свою очередь можно найти в зерновых и бобовых, таких как чечевица, орехи, фасоль, семена кунжута.

После исследований ученые выяснили, что киноа и соя содержат наибольшее количество белка среди других растительных источников. Например, 100 грамм киноа содержит около 16 грамм белка, а аналогичное количество сои - 37 грамм белка.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:25
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