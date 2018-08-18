Китайский бренд GAC анонсировал выход новых машин

Бренд GAC является крупнейшим китайским автопроизводителем. Его центральный офис расположен в Гуанчжоу. Компанию создали в 1997 году. Пока неизвестно, какие транспортные средства от GAC привезут в РФ. Есть вероятность, что российские автолюбители смогут на выставке увидеть седан версии GAC GA8, оснащаемый силовым агрегатом на 200 л.с. Мотор в действие приводится 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Инженеры бренда выпускают ещё трехрядный внедорожник версии GAC GS8, а также небольшой кросс GAC CS4.Транспортное средство GAC GS8 оснащается двигателем на 200 лошадиных сил. Под капотом кросса GAC CS4 размещается 1,3-литровый силовой агрегат на 137 лошадок и 1,5-литровый двигатель на 152 лошадиные силы.