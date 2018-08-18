Лера Кудрявцева показала первые подарки для дочери Марии в Instagram
Телеведущая Лера Кудрявцева после продолжительного молчания начала делиться с фанатами в Instagram Stories радостными моментами своей жизни. Знаменитость показала первые подарки для новорождённой дочери, которую назвала Мария.
Несколько дней назад Лера Кудрявцева родила долгожданную девочку, отцом которой является Игорь Макаров. На протяжении нескольких месяцев телеведущая не появлялась на публике, и не проявляла особой активности в социальных сетях, стараясь не разглашать детали своей беременности. И хотя знаменитости сложно было скрывать все, что у нее происходило, она сумела обмануть папарацци. Никто не знает, где же именно рожала телеведущая. Однако на радость многочисленным фанатам, сразу после родов, 47-летняя Лера Кудрявцева раскрыла имя новорожденной, а также показала в Instagram фото её ступни.
Также телеведущая в Instagram Stories продемонстрировала некоторые подарки для наследницы. Коллега звезды и её друг, Андрей Разыграев подарил малышке набор посуды. Также он побеспокоился о предстоящем крещении Марии, купив для таинства специальный наряд.
Несколько дней назад Лера Кудрявцева родила долгожданную девочку, отцом которой является Игорь Макаров. На протяжении нескольких месяцев телеведущая не появлялась на публике, и не проявляла особой активности в социальных сетях, стараясь не разглашать детали своей беременности. И хотя знаменитости сложно было скрывать все, что у нее происходило, она сумела обмануть папарацци. Никто не знает, где же именно рожала телеведущая. Однако на радость многочисленным фанатам, сразу после родов, 47-летняя Лера Кудрявцева раскрыла имя новорожденной, а также показала в Instagram фото её ступни.
Также телеведущая в Instagram Stories продемонстрировала некоторые подарки для наследницы. Коллега звезды и её друг, Андрей Разыграев подарил малышке набор посуды. Также он побеспокоился о предстоящем крещении Марии, купив для таинства специальный наряд.