Лера Кудрявцева показала первые подарки для дочери Марии в Instagram

Несколько дней назад Лера Кудрявцева родила долгожданную девочку, отцом которой является Игорь Макаров. На протяжении нескольких месяцев телеведущая не появлялась на публике, и не проявляла особой активности в социальных сетях, стараясь не разглашать детали своей беременности. И хотя знаменитости сложно было скрывать все, что у нее происходило, она сумела обмануть папарацци. Никто не знает, где же именно рожала телеведущая. Однако на радость многочисленным фанатам, сразу после родов, 47-летняя Лера Кудрявцева раскрыла имя новорожденной, а также показала в Instagram фото её ступни.Также телеведущая в Instagram Stories продемонстрировала некоторые подарки для наследницы. Коллега звезды и её друг, Андрей Разыграев подарил малышке набор посуды. Также он побеспокоился о предстоящем крещении Марии, купив для таинства специальный наряд.