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Лера Кудрявцева показала первые подарки для дочери Марии в Instagram

Телеведущая Лера Кудрявцева после продолжительного молчания начала делиться с фанатами в Instagram Stories радостными моментами своей жизни. Знаменитость показала первые подарки для новорождённой дочери, которую назвала Мария.

Лера Кудрявцева показала первые подарки для дочери Марии в Instagram

Несколько дней назад Лера Кудрявцева родила долгожданную девочку, отцом которой является Игорь Макаров. На протяжении нескольких месяцев телеведущая не появлялась на публике, и не проявляла особой активности в социальных сетях, стараясь не разглашать детали своей беременности. И хотя знаменитости сложно было скрывать все, что у нее происходило, она сумела обмануть папарацци. Никто не знает, где же именно рожала телеведущая. Однако на радость многочисленным фанатам, сразу после родов, 47-летняя Лера Кудрявцева раскрыла имя новорожденной, а также показала в Instagram фото её ступни.

Лера Кудрявцева показала первые подарки для дочери Марии в Instagram

Также телеведущая в Instagram Stories продемонстрировала некоторые подарки для наследницы. Коллега звезды и её друг, Андрей Разыграев подарил малышке набор посуды. Также он побеспокоился о предстоящем крещении Марии, купив для таинства специальный наряд.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:10
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