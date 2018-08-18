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Сергей Филин рассказал журналистам о подготовке «Лебединого озера» с Евгением Плющенко

Сергей Филин, являющийся бывшим худруком балетной труппы Большого театра, рассказал журналистам о подготовке «Лебединого озера» с Евгением Плющенко. Премьера ледового шоу запланирована на вторую половину декабря.

Сергей Филин рассказал журналистам о подготовке «Лебединого озера» с Евгением Плющенко


По словам Филина, они с Плющенко готовят масштабное шоу, которое понравится не только взрослым, но и детям. С классической постановкой оно не имеет почти ничего общего, за исключением названия и нескольких танцев. Большую часть музыкального сопровождения также адаптируют по современным канонам, взяв за основу классические мелодии.

Шоу «Лебединое озеро» будет поставлено вместе с живым симфоническим оркестром. Сергей Филин также отметил, что в нем примут участие не только артисты балета, но и циркачи, жонглеры и акробаты. После премьеры начнется большой тур, в рамках которого мероприятия пройдут в 20 городах РФ.

 
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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:25
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