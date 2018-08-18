Сергей Филин рассказал журналистам о подготовке «Лебединого озера» с Евгением Плющенко

По словам Филина, они с Плющенко готовят масштабное шоу, которое понравится не только взрослым, но и детям. С классической постановкой оно не имеет почти ничего общего, за исключением названия и нескольких танцев. Большую часть музыкального сопровождения также адаптируют по современным канонам, взяв за основу классические мелодии.Шоу «Лебединое озеро» будет поставлено вместе с живым симфоническим оркестром. Сергей Филин также отметил, что в нем примут участие не только артисты балета, но и циркачи, жонглеры и акробаты. После премьеры начнется большой тур, в рамках которого мероприятия пройдут в 20 городах РФ.