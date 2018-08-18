Сергей Шнуров снял новый клип на песню «Не хочу быть москвичом»

В песне Шнуров поет о том, что не сильно любит Москву, так как является обычным провинциалом. В припеве Флорида Чантурия начинает исполнять строчки о том, что вся творческая элита сейчас сосредоточена в Санкт-Петербурге. Шнуров же продолжает выражать нелюбовь в адрес столицы, несмотря на ее «бесплатный интернет и велодорожки».Ролик за считанные часы собрал более 50 тысяч просмотров. Многие пользователи YouTube сошлись на мнении, что Шнуров очень часто описывает быт «простого питерского артиста», хотя давно таковым не является.