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Сергей Шнуров снял новый клип на песню «Не хочу быть москвичом»

Сергей Шнуров и его группа «Ленинград» сняли новый клип на песню «Не хочу быть москвичом». На ролике лидер коллектива и остальные музыканты совершают прогулку по Неве в Санкт-Петербурге.

Сергей Шнуров снял новый клип на песню «Не хочу быть москвичом»


В песне Шнуров поет о том, что не сильно любит Москву, так как является обычным провинциалом. В припеве Флорида Чантурия начинает исполнять строчки о том, что вся творческая элита сейчас сосредоточена в Санкт-Петербурге. Шнуров же продолжает выражать нелюбовь в адрес столицы, несмотря на ее «бесплатный интернет и велодорожки».

Ролик за считанные часы собрал более 50 тысяч просмотров. Многие пользователи YouTube сошлись на мнении, что Шнуров очень часто описывает быт «простого питерского артиста», хотя давно таковым не является.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:10
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