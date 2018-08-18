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В Польше экскурсионный автобус с украинскими туристами попал в ДТП

В Польше экскурсионный автобус попал в ДТП. СМИ сообщили, что нём находились украинские туристы.

В Польше экскурсионный автобус с украинскими туристами попал в ДТП


Данное происшествие произошло 17 августа на территории Подкарпатского воеводства между Пшемыслем и Саноком. Экскурсионный автобус, который следовал из Львова к границе со Словакией, потерял управление. Имеются данные, что в транспортном средстве находились 54 человека. Автобус, не удержавшись на дороге, слетел со склона и перевернулся. Согласно предварительной информации, жертвами ДТП стали 3 человека, а также 51 гражданину понадобилась госпитализация.

Пассажиров, которые получили травмы разной тяжести, доставили в разные польские медучреждения. При этом девять человек находятся в довольно тяжелом состоянии. Согласно сведениям СМИ, в автобусе, попавшем в ДТП, находились дети. Органы правопорядка в настоящее время выясняют обстоятельства аварии. Потом будет приниматься процессуальное решение.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:55
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