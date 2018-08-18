В Польше экскурсионный автобус с украинскими туристами попал в ДТП

Данное происшествие произошло 17 августа на территории Подкарпатского воеводства между Пшемыслем и Саноком. Экскурсионный автобус, который следовал из Львова к границе со Словакией, потерял управление. Имеются данные, что в транспортном средстве находились 54 человека. Автобус, не удержавшись на дороге, слетел со склона и перевернулся. Согласно предварительной информации, жертвами ДТП стали 3 человека, а также 51 гражданину понадобилась госпитализация.Пассажиров, которые получили травмы разной тяжести, доставили в разные польские медучреждения. При этом девять человек находятся в довольно тяжелом состоянии. Согласно сведениям СМИ, в автобусе, попавшем в ДТП, находились дети. Органы правопорядка в настоящее время выясняют обстоятельства аварии. Потом будет приниматься процессуальное решение.