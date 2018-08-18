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В Сети появились живые фото безрамочного смартфона Vivo V11

В Сети появились качественные живые фото нового безрамочного смартфона Vivo X23. На снимках видно, что устройство будет отличаться от многих современных смартфонов более округлым дизайном.

В Сети появились живые фото безрамочного смартфона Vivo V11


На снимках представлена только задняя часть Vivo X23, которая выполнена из пластика, что говорит об отсутствии поддержки технологии быстрой зарядки. Также смартфон отличается от предыдущей модели Vivo X21 UD расположением двойной камеры в небольшом углублении. Под записывающим устройством разместилась светодиодная вспышка.

На задней панели отсутствует дактилоскопический датчик, который перенесли на область под экраном. Также компания Vivo ранее сообщала о намерении использовать технологию VFW от Vivo, являющуюся аналогом Face ID от Apple. В качестве процессора в смартфоне будут устанавливать Snapdragon 670 вместе с 8 гигабайтами оперативной памяти. Остальные сведения о будущем флагмане бренда будут обнародованы на презентации, запланированной на 20 августа.

 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:50
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