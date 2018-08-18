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Уфологи: NASA изменило траекторию планеты Нибиру с помощью секретных ракет

Уфологи считают, что планета Нибиру не столкнулась с Землёй благодаря NASA. Есть мнение, что аэрокосмическое агентство изменило траекторию данного космического объекта, выпустив по нему секретные ракеты.

Уфологи: NASA изменило траекторию планеты Нибиру с помощью секретных ракет


Есть также прочие версии, объясняющие, почему 16 августа текущего года не наступил конец света. По мнению уфологов, с помощью сверхточного оружия была предотвращена гибель человеческой цивилизации. При этом срок Апокалипсиса перенесли на неопределённый срок. Эксперты считают, что таинственная планета Х действительно угрожала Земле. Однако лидерам ведущих мировых государств не хотелось сообщать об этом обществу. Есть вероятность, что объект самостоятельно изменил траекторию. Также её могли изменить ракеты NASA. Нибиру могла являться плацдармом для испытаний современных систем вооружения США, помогая стране противостоять угрозам извне.

Специалисты считают, что в мероприятии по изменению траектории Нибиру взяли участие несколько государств. Обстрел небесного тела могли осуществить 14 августа. В тот день исследователи наблюдали аномальное падение на Землю метеоритов.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:40
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