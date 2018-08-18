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Ученые: Углеводы помогают человеку жить дольше

Американские ученые пришли к выводу, что углеводы помогают человеку жить дольше. После 25 лет исследований результаты работ были опубликованы в профильных изданиях.

Ученые: Углеводы помогают человеку жить дольше


Ученые выяснили, что на длительность жизни влияет уровень углеводов, входящий в общий рацион человека. Потребление ниже 40% и выше 70% пагубно влияло на ее качество. Люди, которые решили полностью исключить "углеводосодержащую" пищу из рациона питания, живут на 4 года меньше, чем те, кто оставил компонент в режиме питания.


В исследовании приняли участие 15 428 добровольцев в возрасте от 45 до 64 лет. Эксперты заметили, что количество употребляемых калорий влияет на смертность населения. Особое внимание уделялось лицам, которые вместо калорий употребляли белок и животные жиры, несущие в организм «плохой» холестерин. Для тех, кто выбрал растительную пищу, вместо калорий, риск смерти снижается, без полноценного питания клеток. По мнению ученых, уровень калорий в диете должен составлять в среднем 50-55% от общего рациона.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:35
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