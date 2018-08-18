Под Тверью спасатели нашли ушедшего за грибами известного биолога
Под Тверью спасатели нашли ушедшего за грибами известного биолога. По информации от местных изданий, поиски Ирины Александровой продолжались более пяти дней.
Пропавшую специалистку удалось найти 17 августа с вертолета МЧС России. В настоящее время она находится в удовлетворительном состоянии. Александрова прошла плановый медицинский осмотр, в ходе которого не было выявлено никаких проблем со здоровьем после пропажи.
Биолог принимала участие в спортивном заплыве на байдарках, который проходил в Тверской области 12 августа. После этого она решила отправиться за грибами, пропав без вести в лесу. Также стало известно, что женщина должна была лететь в Канаду с лекцией, но из-за таких событий мероприятие пришлось перенести.
Пропавшую специалистку удалось найти 17 августа с вертолета МЧС России. В настоящее время она находится в удовлетворительном состоянии. Александрова прошла плановый медицинский осмотр, в ходе которого не было выявлено никаких проблем со здоровьем после пропажи.
Биолог принимала участие в спортивном заплыве на байдарках, который проходил в Тверской области 12 августа. После этого она решила отправиться за грибами, пропав без вести в лесу. Также стало известно, что женщина должна была лететь в Канаду с лекцией, но из-за таких событий мероприятие пришлось перенести.
Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:00