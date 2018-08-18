Под Тверью спасатели нашли ушедшего за грибами известного биолога

Пропавшую специалистку удалось найти 17 августа с вертолета МЧС России. В настоящее время она находится в удовлетворительном состоянии. Александрова прошла плановый медицинский осмотр, в ходе которого не было выявлено никаких проблем со здоровьем после пропажи.Биолог принимала участие в спортивном заплыве на байдарках, который проходил в Тверской области 12 августа. После этого она решила отправиться за грибами, пропав без вести в лесу. Также стало известно, что женщина должна была лететь в Канаду с лекцией, но из-за таких событий мероприятие пришлось перенести.