В Пенсильвании американцы выставили на продажу тюрьму с привидениями

За последние десятилетия владельцы превратили заведение в настоящий исторический памятник. Это двухэтажное здание с 27 камерами находится в старом шахтерском городке, который когда-то назывался Моч-Чанк. Пенсильванию заполонили иммигранты в конце 1800-х годов. Они направлялись в местные шахты для добычи антрацита. Низкая оплата и дискриминация заставили ирландских шахтеров вести борьбу с владельцами шахт.По приказу угольных баронов многих шахтеров расстреляли после восстания 21 июня 1877 года, известного в истории как «Черный четверг». В тюрьме были повешены четыре ирландских шахтера, еще трое казнены. На поверхности правой стены камеры номер 17, сохранился отпечаток руки члена тайного сообщества, который никто не может смыть. Мрачные истории и паранормальная активность сделали тюрьму популярным местом для охотников за привидениями, а так же их последователей.