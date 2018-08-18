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В Пенсильвании американцы выставили на продажу тюрьму с привидениями

Американская семья купила в 1995 бывшую тюрьму, расположенную в северо-восточной части Пенсильвани, округ Карбон. Приняв решение о ее продаже, владельцы уверены, что покупатель сохранит уникальный музей с привидениями.

За последние десятилетия владельцы превратили заведение в настоящий исторический памятник. Это двухэтажное здание с 27 камерами находится в старом шахтерском городке, который когда-то назывался Моч-Чанк. Пенсильванию заполонили иммигранты в конце 1800-х годов. Они направлялись в местные шахты для добычи антрацита. Низкая оплата и дискриминация заставили ирландских шахтеров вести борьбу с владельцами шахт.
В Пенсильвании американцы выставили на продажу тюрьму с привидениями


По приказу угольных баронов многих шахтеров расстреляли после восстания 21 июня 1877 года, известного в истории как «Черный четверг». В тюрьме были повешены четыре ирландских шахтера, еще трое казнены. На поверхности правой стены камеры номер 17, сохранился отпечаток руки члена тайного сообщества, который никто не может смыть. Мрачные истории и паранормальная активность сделали тюрьму популярным местом для охотников за привидениями, а так же их последователей.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:15
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