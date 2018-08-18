Кардиологи рассказали о самом здоровом типе питания для людей

Медики отмечают, что в этом случае риск развития сердечно-сосудистой патологии снижается в три раза. Насыщенные жиры имеются в кокосовом/пальмовом масле, после которых идет свиное мясо и молочная продукция. Данные продукты не рекомендуются людям, имеющим проблемы с органом.В этом случае альтернативой могут стать растительные, полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры. Речь ведётся о рыбьем жире, ореховом, оливковом, подсолнечном и льняном масле.