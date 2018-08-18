Эксперты назвали ТОП-3 видов тюнинга авто, запрещенных в мировых государствах

Многие европейские страны установили нормативы светопропускаемости, определив при этом штрафы для такого рода нарушений. В рамках различных экспериментов специалисты много раз доказывали высокую степень риска авто, у которых тонируют передние стекла. На втором месте в данном рейтинге оказались изменения в выхлопной системе транспортного средства. Это приводит к большему загрязнению окружающей среды.Тройку нарушений замыкает установка китайского ксенона. Он ослепляет водителей встречного транспорта, увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий.