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Эксперты назвали ТОП-3 видов тюнинга авто, запрещенных в мировых государствах

Эксперты составили ТОП-3 запрещённых видов тюнинга в мировых государствах. В ходе анализа они выяснили, что в большинстве стран наибольшим запретом пользуется тонирование боковых передних стекол, а также лобового стекла.

Эксперты назвали ТОП-3 видов тюнинга авто, запрещенных в мировых государствах


Многие европейские страны установили нормативы светопропускаемости, определив при этом штрафы для такого рода нарушений. В рамках различных экспериментов специалисты много раз доказывали высокую степень риска авто, у которых тонируют передние стекла. На втором месте в данном рейтинге оказались изменения в выхлопной системе транспортного средства. Это приводит к большему загрязнению окружающей среды.

Тройку нарушений замыкает установка китайского ксенона. Он ослепляет водителей встречного транспорта, увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00
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