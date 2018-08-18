Ученые исследовали принципы действия феномена синей семерки
Ученые сообщают про новые исследования в области психологии и феномене синей семерки. Согласно утверждениям специалистов, человеческий мозг может связывать цвет с определенной цифрой.
Теория проверяется несложным методом. Ученые просят добровольцев посмотреть на изображение радуги, потом предлагают выбрать любою цифру, а также определить, какому цвету они отдают предпочтение. Испытуемые чаще всего выбирают синий цвет и называют цифру семь. Причем данная закономерность не связана с проявлениями современной жизни и культуры. Более ранние исследования так же подтверждали феномен синей семерки.
Согласно предположений ученых, во многих культурах данный цвет не связан с образами негативного содержания, чего не скажешь о красном или черном. Так же и цифра семь уже давно считается у людей счастливой. Подсознание группирует машинально два позитивных образа, при этом объединяя только приятные для восприятия человека оттенки.
Теория проверяется несложным методом. Ученые просят добровольцев посмотреть на изображение радуги, потом предлагают выбрать любою цифру, а также определить, какому цвету они отдают предпочтение. Испытуемые чаще всего выбирают синий цвет и называют цифру семь. Причем данная закономерность не связана с проявлениями современной жизни и культуры. Более ранние исследования так же подтверждали феномен синей семерки.
Согласно предположений ученых, во многих культурах данный цвет не связан с образами негативного содержания, чего не скажешь о красном или черном. Так же и цифра семь уже давно считается у людей счастливой. Подсознание группирует машинально два позитивных образа, при этом объединяя только приятные для восприятия человека оттенки.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:15