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Ученые исследовали принципы действия феномена синей семерки

Ученые сообщают про новые исследования в области психологии и феномене синей семерки. Согласно утверждениям специалистов, человеческий мозг может связывать цвет с определенной цифрой.

Теория проверяется несложным методом. Ученые просят добровольцев посмотреть на изображение радуги, потом предлагают выбрать любою цифру, а также определить, какому цвету они отдают предпочтение. Испытуемые чаще всего выбирают синий цвет и называют цифру семь. Причем данная закономерность не связана с проявлениями современной жизни и культуры. Более ранние исследования так же подтверждали феномен синей семерки.
Ученые исследовали принципы действия феномена синей семерки


Согласно предположений ученых, во многих культурах данный цвет не связан с образами негативного содержания, чего не скажешь о красном или черном. Так же и цифра семь уже давно считается у людей счастливой. Подсознание группирует машинально два позитивных образа, при этом объединяя только приятные для восприятия человека оттенки.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:15
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