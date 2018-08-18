Ученые исследовали принципы действия феномена синей семерки

Теория проверяется несложным методом. Ученые просят добровольцев посмотреть на изображение радуги, потом предлагают выбрать любою цифру, а также определить, какому цвету они отдают предпочтение. Испытуемые чаще всего выбирают синий цвет и называют цифру семь. Причем данная закономерность не связана с проявлениями современной жизни и культуры. Более ранние исследования так же подтверждали феномен синей семерки.Согласно предположений ученых, во многих культурах данный цвет не связан с образами негативного содержания, чего не скажешь о красном или черном. Так же и цифра семь уже давно считается у людей счастливой. Подсознание группирует машинально два позитивных образа, при этом объединяя только приятные для восприятия человека оттенки.