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Учёные: Пришельцы из Млечного Пути ожидают контакта со стороны землян

Учёные после исследования пришли к выводу, что пришельцы из Млечного Пути ожидают контакта с землянами. Строительные блоки, из которых возникла Земля, не такая уж большая редкость, поэтому существует большая вероятность встретить пришельцев.

Доктор Сийи Ксу из Обсерватории Джемини на Гавайях в беседе с журналистами рассказал, что во Млечном Пути большое количество планет, имеющих сходство с Землёй. Если экзопланета вращается вокруг своей звезды, находясь в зоне, где нет сильной жары и холода, то не исключено, что на ней есть вода, а соответственно и жизнь. Учёные занимаются поиском подобных небесных тел, желая ускорить встречу с пришельцами. Это может превзойти все ожидания.

Учёные: Пришельцы из Млечного Пути ожидают контакта со стороны землян


Данную информацию обнародовали после продолжительного исследования того, как создаются другие планетарные системы. Этот процесс эксперты изучали на примере «перегоревших» звёзд, к котором будет относиться и Солнце, спустя 5 миллиардов лет. Когда такие звёзды сжимаются, то поглощают материал со стороны, за счёт их слабости учёные могут анализировать данные без учёта яркости, зарождающейся звезды.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:45
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