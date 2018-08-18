Учёные: Пришельцы из Млечного Пути ожидают контакта со стороны землян

Доктор Сийи Ксу из Обсерватории Джемини на Гавайях в беседе с журналистами рассказал, что во Млечном Пути большое количество планет, имеющих сходство с Землёй. Если экзопланета вращается вокруг своей звезды, находясь в зоне, где нет сильной жары и холода, то не исключено, что на ней есть вода, а соответственно и жизнь. Учёные занимаются поиском подобных небесных тел, желая ускорить встречу с пришельцами. Это может превзойти все ожидания.Данную информацию обнародовали после продолжительного исследования того, как создаются другие планетарные системы. Этот процесс эксперты изучали на примере «перегоревших» звёзд, к котором будет относиться и Солнце, спустя 5 миллиардов лет. Когда такие звёзды сжимаются, то поглощают материал со стороны, за счёт их слабости учёные могут анализировать данные без учёта яркости, зарождающейся звезды.