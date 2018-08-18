Учёные: Пришельцы из Млечного Пути ожидают контакта со стороны землян
Учёные после исследования пришли к выводу, что пришельцы из Млечного Пути ожидают контакта с землянами. Строительные блоки, из которых возникла Земля, не такая уж большая редкость, поэтому существует большая вероятность встретить пришельцев.
Доктор Сийи Ксу из Обсерватории Джемини на Гавайях в беседе с журналистами рассказал, что во Млечном Пути большое количество планет, имеющих сходство с Землёй. Если экзопланета вращается вокруг своей звезды, находясь в зоне, где нет сильной жары и холода, то не исключено, что на ней есть вода, а соответственно и жизнь. Учёные занимаются поиском подобных небесных тел, желая ускорить встречу с пришельцами. Это может превзойти все ожидания.
Данную информацию обнародовали после продолжительного исследования того, как создаются другие планетарные системы. Этот процесс эксперты изучали на примере «перегоревших» звёзд, к котором будет относиться и Солнце, спустя 5 миллиардов лет. Когда такие звёзды сжимаются, то поглощают материал со стороны, за счёт их слабости учёные могут анализировать данные без учёта яркости, зарождающейся звезды.
Доктор Сийи Ксу из Обсерватории Джемини на Гавайях в беседе с журналистами рассказал, что во Млечном Пути большое количество планет, имеющих сходство с Землёй. Если экзопланета вращается вокруг своей звезды, находясь в зоне, где нет сильной жары и холода, то не исключено, что на ней есть вода, а соответственно и жизнь. Учёные занимаются поиском подобных небесных тел, желая ускорить встречу с пришельцами. Это может превзойти все ожидания.
Данную информацию обнародовали после продолжительного исследования того, как создаются другие планетарные системы. Этот процесс эксперты изучали на примере «перегоревших» звёзд, к котором будет относиться и Солнце, спустя 5 миллиардов лет. Когда такие звёзды сжимаются, то поглощают материал со стороны, за счёт их слабости учёные могут анализировать данные без учёта яркости, зарождающейся звезды.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:45