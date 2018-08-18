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Ученые: Двухмерная глина улучшает рост кровеносных сосудов

Ученым удалось выяснить, что двухмерная глина способствует ускорению роста кровеносных сосудов. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Ученые: Двухмерная глина улучшает рост кровеносных сосудов


Специалистам удалось создать новую технологию доставки нужных белков в клетки, где вспомогательным компонентом является двухмерная глина, которая поддерживает активные вещества в специальных структурах. Это дает толчок для стимуляции процессов образования новых кровеносных сосудов. По словам ученых, наночастицы глины выступают в роли мягких магнитов, тем самым влияя на причины роста в полимерных гидрогелях. Подобный способ позволяет эффективно доставить в организм нужные компоненты и вырастить большое количество материала.

Однако существует и риск передозировки компонентами. Поэтому для процесса очень важно высвобождение релевантных доз , что поможет избежать негативных последствий.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:55
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