Ученые: Двухмерная глина улучшает рост кровеносных сосудов

Специалистам удалось создать новую технологию доставки нужных белков в клетки, где вспомогательным компонентом является двухмерная глина, которая поддерживает активные вещества в специальных структурах. Это дает толчок для стимуляции процессов образования новых кровеносных сосудов. По словам ученых, наночастицы глины выступают в роли мягких магнитов, тем самым влияя на причины роста в полимерных гидрогелях. Подобный способ позволяет эффективно доставить в организм нужные компоненты и вырастить большое количество материала.Однако существует и риск передозировки компонентами. Поэтому для процесса очень важно высвобождение релевантных доз , что поможет избежать негативных последствий.