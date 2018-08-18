В Краснодарском крае более 10 авто сгорело на трассе после ДТП
В Краснодарском крае более 10 авто сгорело на трассе после ДТП. СМИ сообщили, что инцидент произошёл 17 августа, но пока данная информация не подвержена сотрудниками органов .
Очевидцы события отмечают, что на одном из участков автотрассы заметили около 10 транспортных средств, которые пострадали от огня. Судя по внешним повреждениям авто, можно сделать вывод, что они горели и взрывались. Люди рассказали журналистам, что они никогда раньше не видели такого массового ДТП.
Представители полиции Красноярского края пока отказались давать комментарии по поводу происшествия. Также неизвестно, сколько людей пострадало во время аварии. В настоящее время сотрудники органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.
Очевидцы события отмечают, что на одном из участков автотрассы заметили около 10 транспортных средств, которые пострадали от огня. Судя по внешним повреждениям авто, можно сделать вывод, что они горели и взрывались. Люди рассказали журналистам, что они никогда раньше не видели такого массового ДТП.
Представители полиции Красноярского края пока отказались давать комментарии по поводу происшествия. Также неизвестно, сколько людей пострадало во время аварии. В настоящее время сотрудники органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30