В Краснодарском крае более 10 авто сгорело на трассе после ДТП

Очевидцы события отмечают, что на одном из участков автотрассы заметили около 10 транспортных средств, которые пострадали от огня. Судя по внешним повреждениям авто, можно сделать вывод, что они горели и взрывались. Люди рассказали журналистам, что они никогда раньше не видели такого массового ДТП.Представители полиции Красноярского края пока отказались давать комментарии по поводу происшествия. Также неизвестно, сколько людей пострадало во время аварии. В настоящее время сотрудники органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.