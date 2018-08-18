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Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро показала фото сына и супруга в Instagram

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро показала в Instagram фотографию супруга и сына. По словам ясновидящей, в момент рождения наследника «она также переродилась».

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро показала фото сына и супруга в Instagram

Участница «Битвы экстрасенсов» прокомментировала сюжет, отметив, что в тот момент, когда ребенок рождается, рождается и мать. Ведь ранее женщина существовала, а мать никогда. Теперь Мэрилин Керро может назвать себя матерью, это была ее мечта в течение нескольких лет. На опубликованном снимке ребенку почти два месяца и ясновидящая наконец чувствует себя не одинокой. В конце своего поста она добавила: «Теперь мы едины, потому что мы - семья. Добро пожаловать в мир, Кайус-Уильям Хансен».

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро показала фото сына и супруга в Instagram

Поклонники начали поздравлять участницу «Битвы экстрасенсов» с рождением наследника и пожелали малышу всего самого лучшего. Всего за несколько десятков минут публикация Мэрилин Керро собрала более 15 тысяч лайков и множество комментариев.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:10
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