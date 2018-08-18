Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро показала фото сына и супруга в Instagram

Участница «Битвы экстрасенсов» прокомментировала сюжет, отметив, что в тот момент, когда ребенок рождается, рождается и мать. Ведь ранее женщина существовала, а мать никогда. Теперь Мэрилин Керро может назвать себя матерью, это была ее мечта в течение нескольких лет. На опубликованном снимке ребенку почти два месяца и ясновидящая наконец чувствует себя не одинокой. В конце своего поста она добавила: «Теперь мы едины, потому что мы - семья. Добро пожаловать в мир, Кайус-Уильям Хансен».Поклонники начали поздравлять участницу «Битвы экстрасенсов» с рождением наследника и пожелали малышу всего самого лучшего. Всего за несколько десятков минут публикация Мэрилин Керро собрала более 15 тысяч лайков и множество комментариев.