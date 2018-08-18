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Владимир Жириновский раскритиковал песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий»

Владимир Жириновский раскритиковал композицию поп-короля - «Цвет настроения синий». Политик заметил, что в последнее время на радиостанциях появляются песни с сомнительной тематикой.

Владимир Жириновский в рамках круглого стола «Москва глазами молодых москвичей», высказал свое мнение о песни Филиппа Киркорова. По мнению политика, она разлагает подрастающее поколение, так как в данном треке певец воспевает спиртной напиток, а именно мартини. Он уверен, что молодежь, слушая композицию о пропаганде алкоголя, в будущем обязательно будет его употреблять. Лидер ЛДПР не понимает, почему музыканты сочиняют песни о табаке и алкоголе.

Раньше активистка Евгения Чудновец требовала от поп-короля удалить из социальной сети клип на трек «Цвет настроения синий». Она отметила, что в нем запечатлен несовершеннолетний ребенок, который совершает странные движения, воображая «стопку» с алкоголем.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00
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