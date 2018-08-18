Китайские ученые планируют заселить Луну гусеницами и растениями

Специалисты разрабатывают мероприятия для проведения на спутнике Земли первой биологической миссии. Ее участниками будут живые насекомые, а так же некоторые виды представителей флоры. Это будет часть проекта, включенного в запланированную КНР миссию «Чанъэ-4». Для проведения научных работ, на поверхность Луны могут доставить яйца шелкопряда и растения из семейства капустных. Полная реализация замысла планируется уже к концу текущего года.Перед отправкой на поверхность спутника ученые собираются поместить растения и насекомых в специализированные мини-оранжереи. Вблизи объектов наблюдения будут установлены видеокамеры, с помощью которых можно следить за поведением участников эксперимента. Многие эксперты сомневаются в успешности исследований, указывая на то, что на Луне отсутствуют необходимые для реализации проекта условия.