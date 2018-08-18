Эксперты сравнили Siri, Alexa и Google Assistant на умных колонках

Так как у Siri появился специальный динамик, эксперты сравнили помощник голоса Apple с Alexa, а также Google Assistant от Amazon. Отмечается, что Siri различает голоса на HomePod, а на HomePod нет.У Google и Amazon имеется возможность обучения голосам. Таким образом, вся семья может применять динамики. Каждый человек имеет возможность индивидуально настраивать ответы. Siri не позволяет звонить либо принимать входящие вызовы на HomePod. Однако устройство может действовать как громкая связь. С iPhone можно звонить, используя на экране кнопку «Аудио» для передачи звука непосредственно на динамик Apple. Google-Assistant и Alexa могут набирать номера при помощи простых голосовых команд. При этом на Alexa звонки можно получать только с прочих колонок Echo. В данном случае отсутствует поддержка стационарных вызовов. Также ими поддерживается множество сторонних музыкальных сервисов, что позволяет колонкам воспроизводить песни со Spotify с помощью простой голосовой команды. На HomePod Siri этого сделать нельзя.Предоставляется возможность применения голосовых команд только для прослушивания музыкальных сервисов одобренных Apple. Таким образом, для использования YouTube, Spotify либо прочего сервиса, пользователям необходимо через службу Apple Playplay с устройства iOS отправить песню вручную.