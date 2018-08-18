Стефания Маликова снялась в рекламе аромата Dior

Публикация от @steshamalikova 14 Авг 2018 в 1:17 PDT

Стефания Маликова ведет довольно активный образ жизни. Она часто участвует в фотосессиях, посещает различные мероприятия, и снимается для рекламы. Несколько дней назад на странице наследницы музыканта появилось видео, на котором модель запечатлена в платье нежно-голубого цвета с розой в рука. В комментарии к ролику Стефания Маликова написала, что очень любит работать с компанией Dior. Также знаменитость отметила, что для нее это был незабываемый и неожиданный опыт, которым хочется поделиться с подписчиками.Пользователи сетей поблагодарили ее за прекрасный сюжет и написали множество восхищенных комментариев, в которых назвали молодую звезду «нежным ангелом». Не обошлось и без хейтеров, высказавших негативное мнение по такому поводу.