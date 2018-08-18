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Стефания Маликова снялась в рекламе аромата Dior

Стефания Маликова сообщила своим преданным поклонникам, что снялась в рекламе аромата Dior. Соответствующий пост дочь знаменитого певца опубликовала на своей странице в Instagram.

Стефания Маликова снялась в рекламе аромата Dior

Стефания Маликова ведет довольно активный образ жизни. Она часто участвует в фотосессиях, посещает различные мероприятия, и снимается для рекламы. Несколько дней назад на странице наследницы музыканта появилось видео, на котором модель запечатлена в платье нежно-голубого цвета с розой в рука. В комментарии к ролику Стефания Маликова написала, что очень любит работать с компанией Dior. Также знаменитость отметила, что для нее это был незабываемый и неожиданный опыт, которым хочется поделиться с подписчиками.

Стефания Маликова снялась в рекламе аромата Dior

Пользователи сетей поблагодарили ее за прекрасный сюжет и написали множество восхищенных комментариев, в которых назвали молодую звезду «нежным ангелом». Не обошлось и без хейтеров, высказавших негативное мнение по такому поводу.

Публикация от @steshamalikova


 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:25
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