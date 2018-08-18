«Я без бюстгальтера»: Филипп Киркоров потрогал практически голую грудь Ольги Бузовой

«Не просто так Тарасов сбежал от нее! Как от чумы бегут люди!!! Это же липучка чистой воды! Пристанет и не отдерете потом от себя!», - продолжают писать злопыхатели Бузовой в социальных сетях.

«Я без бюстгальтера!», - закричала Ольга.

«Как можно потрогать то, чего на самом деле нет? Пусть сначала сделает себе грудь, а то на мужчину слишком похожа стала! Можно довольно легко спутать!!», «Там груди вообще нет! Бузова, разве у тебя денег мало? Обзаведись ты уже грудью наконец!!! Уже смешно смотреть на эти куриные груди!!!», «Я не могу успокоиться.. О чем она вообще говорит? Какой бюстгальтер? На чем его там носить? Бузова, Бузова..», - продолжают активно писать недоброжелатели Ольги Бузовой в Сети.

Несколько часов назад Ольга Бузова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий видеоролик, на кадрах которого запечатлена «нарезка» ее летнего отпуска. Нужно сказать, что многочисленных подписчиков знаменитости уже первые кадры видеозаписи сразили наповал.Ни для кого не является секретом, что в последнее время Ольга Бузова довольно много времени проводит в компании поп-короля российской эстрады. Многочисленные фанаты звезд уже всерьез принялись задумываться над тем, а не связывают ли артистов помимо дружбы какие-то другие, более серьезные, отношения.Стоит отметить, что многие недоброжелатели Ольги Бузовой практически, что каждый день призывают Филиппа Киркорова одуматься и перестать так близко общаться с поющей телеведущей.Как видно из видеоролика Бузовой, Киркоров никак не реагирует на подобные высказывания антифанатов. На записи отчетливо заметно, что российский исполнитель уже безнадежно запутался в сетях восходящей певицы из прославленной телестройки «Дом-2».На видео запечатлено, как Филипп Бедросович не только вошел в полный контакт с Ольгой Бузовой, но и даже потрогал практически все интимные места поющей телеведущей. И тут теледива опомнилась.А это значит, что Филипп Киркоров потрогал практически голую грудь Бузовой. Как бы то ни было, но пользователи социальной сети усмотрели в этом погрешность или точнее неточность.