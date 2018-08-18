«Белые пятна»: Многие регионы Земли до сих пор не освоены человеком

Самый крупный остров во всем мире до сих пор не исследован специалистами. Территория Гренландии на 81% покрыта ледовым щитом, что максимально затрудняет задачу исследователей. Кроме того, погодные условия здесь соответствующие: частые снежные бури, сильный ветер, и постоянный мороз.Это место давно приглянулось местным наркоторговцам. Северные Колумбийские горы связаны многоярусной системой пещер, которые имеют выходы в долины, недоступные для наблюдения. В эти края пытаются проникнуть лишь отчаянные любители приключений, которые способны рискнуть жизнью в обмен на подробную карту девственной местности. Те удивительные данные, которые приносят немногие вернувшиеся экспедиции, рассказывают об уникальной флоре и фауне, представителей которых больше нет в странах мира.Тропические леса Амазонки, которые населены ядовитыми растениями и опасными животными, остаются недоступными территориями для картографов. Однако в плотной чаще леса до сих пор живут дикие племена, которые даже не ведают о внешнем мире.Экзотические пейзажи, невероятный природный и животный миры – все это о Папуа-Новой Гвинее. Этот остров поистине можно было бы назвать раем на Земле, однако вместо ангелов его населяют дикие племена туземцев, которые частенько практикуют каннибализм. Цивилизация здесь все же присутствует, но ее наличие никак не уменьшает опасность, которая может поджидать потенциальных путешественников. Например, в 2012 году группой каннибалов были сорваны выборы главы государства.Эта группа островов и по сей день является одной из самых труднодоступных регионов на планете. Единственный остров архипелага, который населен людьми – Тристан-да-Кунья. Здесь живут потомки первых шотландских поселенцев, которые имеют связь с внешним миром раз в месяц, в соответствии с графиком рыболовецких судов.Высочайшие горные пики Ганкар Пунсум расположились на стыке границ Китая, Бутана и Тибета. Эта местность до сих пор не исследована по политическим причинам: три государства по-прежнему спорят об этой территории. Что касается самих гор, то покорить их вершины смогли бы лишь профессиональные альпинисты, которых мало в рядах кабинетных картографов.Некоторые ученые шутят, что спутник Земли изучен гораздо лучше, нежели Мировой океан. В действительности, человек и понятия не имеет, что могут скрывать морские глубины, которые располагаются вдали от торговых маршрутов. Истории известны всего три человека, которые смогли погрузиться в пугающий мрак Марианской впадины. Среди этих смельчаков - Джеймс Камерон. Знаменитый американский режиссер смог взять несколько образцов неизвестных науке организмов, а камеры его батискафа запечатлели несколько удивительных рыб, которые больше походят на чудовищ из морских глубин.