Не анонсированный кроссовер Geely получил новую версию
Китайская автомобилестроительная компания Geely опубликовала фотографии ещё не анонсированного кроссовера SX11 в новой версии Sport. Премьера автомобиля состоится в Китае 22 августа, затем и на Московском автосалоне.
От базовой версии Geely SX11 Sport будет отличаться чёрной отделкой боковых зеркал заднего вида и такого же цвета крышей, а также массивным задним спойлером с литерой «S» и двумя круглыми сдвоенными патрубками выхлопной системы.
О технических характеристиках нового кроссовера Geely SX11 Sport пока ничего не сообщается. Однако эксперты предполагают, что в подкапотном пространстве автомобиля будет установлен 1,5-литровый мотор мощностью 177 лошадиных сил. С таким силовым агрегатом транспортное средство до первой «сотни» сможет разгоняться за 8 секунд.
От базовой версии Geely SX11 Sport будет отличаться чёрной отделкой боковых зеркал заднего вида и такого же цвета крышей, а также массивным задним спойлером с литерой «S» и двумя круглыми сдвоенными патрубками выхлопной системы.
О технических характеристиках нового кроссовера Geely SX11 Sport пока ничего не сообщается. Однако эксперты предполагают, что в подкапотном пространстве автомобиля будет установлен 1,5-литровый мотор мощностью 177 лошадиных сил. С таким силовым агрегатом транспортное средство до первой «сотни» сможет разгоняться за 8 секунд.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:55