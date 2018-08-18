Не анонсированный кроссовер Geely получил новую версию

От базовой версии Geely SX11 Sport будет отличаться чёрной отделкой боковых зеркал заднего вида и такого же цвета крышей, а также массивным задним спойлером с литерой «S» и двумя круглыми сдвоенными патрубками выхлопной системы.О технических характеристиках нового кроссовера Geely SX11 Sport пока ничего не сообщается. Однако эксперты предполагают, что в подкапотном пространстве автомобиля будет установлен 1,5-литровый мотор мощностью 177 лошадиных сил. С таким силовым агрегатом транспортное средство до первой «сотни» сможет разгоняться за 8 секунд.